Kunstvielfalt im Bentheimer Schlosspark am Wochenende

Bad Bentheim Die 19. Auflage des Bentheimer Kunstmarktes wird am letzten Maiwochenende erstmals im historischen Schlosspark veranstaltet. Das Veranstaltungsareal liegt direkt unterhalb der Burg Bentheim und bietet den Ausstellern großzügige Veranstaltungsflächen. Mächtige Parkbäume spenden Schatten, auf den Freiflächen gibt es für alle genügend Platz zum Verweilen: Ein Marktplatz für die Kunst auf dem auch das Musik- und Gastronomieangebot aufgewertet wurde.

Die Touristinformation als Veranstalter erwartet Kunst aller Art. Es locken weiße Pagodenzelte mit rund 50 Ausstellern. Eine vierköpfige Jury Bad Bentheimer Kunstkenner hat aus zahlreichen Bewerbern die Auswahl getroffen. Sie stellten daraus ein breites Spektrum an Teilnehmern zusammen, die Skulpturen, Plastiken, Malerei, Fotografien oder auch Schmuck anzubieten haben. Die verwendeten Materialien reichen von Glas, Holz, Stein, Ton bis hin zu Metall oder Papier. Die Kreativität der Bewerber versetzt das Juryteam immer wieder in Staunen. So wurde auch 2019 eine gute Mischung von Künstlern zugelassen, die sich sowohl aus Profis zusammensetzt als auch aus Amateuren. Neben bereits bekannten Ausstellern, die sich über die Jahre ein Stammpublikum erarbeitet haben und deren neueste Ausstellungsstücke begutachtet werden, sind auch immer eine Reihe von neuen Ausstellern zugelassen, deren Ideen den Markt bereichern. Für die jüngsten Besucher gibt es betreute Kreativangebote.

Einige Künstler zeigen nicht nur ihre Werke, sondern lassen sich beim Entstehen neuer Arbeiten über die Schulter schauen und erklären, was sie machen. Vom Publikum wird der schönste Stand ausgewählt, die Jury prämiert zusätzlich ausgewählte Einzelexponate.

Der Bad Bentheimer Kunstmarkt ist am Sonnabend, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.