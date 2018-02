Kunstausstellung „Anfang überall“ in Gildehaus eröffnet

Eine sehenswerte Ausstellung ist am Freitagabend im Otto-Pankok-Museum in GiIdehaus eröffnet worden. Gezeigt werden 83 Grafiken, die in den 1940er Jahren entstanden sind: Sammlerstücke des Galeristen, Verlegers und Sammlers Rudolf Dehnen aus Düsseldorf.