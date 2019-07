Empfehlung - Kulturdolmetscher helfen bei der Integration von Migranten

Bad Bentheim Damit die Integration von Migranten gelingen kann, sind Kenntnisse der deutschen Sprache und das Wissen um rechtliche und politische Strukturen in der Bundesrepublik unabdingbar. Um dies zu fördern, haben das Unabhängige Jugendhaus (UJH) Bad Bentheim und die Kriminalprävention des Polizeikommissariats Nordhorn das neue „Projekt Kulturdolmetschen“ auf die Beine gestellt. In drei Modulen erhalten die Teilnehmer – Geflüchtete aus verschiedenen Ländern – direkte Einblicke in die Gegebenheiten in Deutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kulturdolmetscher-helfen-bei-der-integration-von-migranten-309501.html