„Kulisse“ startet in die neue Spielzeit

Bad Bentheim Das Ensemble der Bad Bentheimer „Kulisse“ möchte in der neuen Spielzeit des Theaters sein Publikum mit der Komödie „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner unterhalten. Die Premiere ist am Freitag, 26. Oktober, im „Treff 10“ in der Kirchstraße 10. Weitere 31 Aufführungen folgen bis März 2019. „Beinahe Kultstatus haben die Aufführungen der Bad Bentheimer ,Kulisse‘. Diesen langjährigen Erfolg haben sich die Gründer des Theaters Heiko Arnink, Norbert Bartker und Ernst Schröder nicht träumen lassen. In mehr als 500 Aufführungen verfolgten über 50.000 Besucher in den letzten 20 Jahren das Geschehen auf der Bühne“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erich Kästner, der bereits im Erscheinungsjahr 1934 seinen Roman in ein Theaterstück verwandelte, zeigt sich hier als Könner der Unterhaltung mit moralistisch gefärbtem Humor. Die Regie hat in diesem Jahr der Regisseur und Schauspieler Christoph Gottschalch aus Hamburg übernommen, nachdem der neu verpflichtete Regisseur der Bad Bentheimer „Kulisse“ Erik Voss aus persönlichen Gründen die Regiearbeit nicht aufnehmen konnte. Gottschalch spielt zwischen den Terminen in Bad Bentheim in Rostock Theater und steht für einen Film über die Bremer Giftmischerin Gesche Gottfried vor der Kamera.

Zum Inhalt des Stückes: Millionär Schlüter gewinnt unter falschem Namen den zweiten Preis in einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma, einen Aufenthalt in einem Grandhotel. Dort reist er als mittelloser Mann an, der sich augenscheinlich ein solches Luxushotel nicht leisten könnte. Prompt bekommt er nur eine ungeheizte Dachkammer, wird vom Personal herablassend behandelt und zu Hilfsarbeiten herangezogen. Ganz anders ergeht es Dr. Fritz Hagedorn, dem Gewinner des ersten Preises. Tatsächlich nicht auf Rosen gebettet, wird er fälschlicherweise für einen Millionär gehalten. Verkehrungen und Verwechslungen führen zu urkomischen Situationen, besonders wenn Schlüter und Hagedorn sich anfreunden und das Hotelpersonal das unterbinden will. Liebe kommt ins Spiel, wenn Josephine, die Tochter Schlüters, ebenfalls anreist, da sie von der misslichen Behandlung ihres Vaters gehört hat.

Karten für die Aufführungen der Bad Bentheimer „Kulisse“ gibt es in der Touristinformation Bad Bentheim, Telefon, 05922 98330 zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) inklusive VVK-Gebühr. Außer der Premiere am Freitag, 26. Oktober, gibt es 19 weitere Aufführungen im freien Verkauf: Samstag, 27. Oktober, Sonntag, 4. November, Sonntag, 11. November, Sonntag, 18. November, Sonntag, 2. Dezember, Freitag, 14. Dezember, Freitag, 28. Dezember, Montag, 31. Dezember, Samstag, 12. Januar, Sonntag, 13. Januar, Freitag, 25. Januar, Samstag, 26. Januar, Freitag, 8. Februar, Samstag, 9. Februar, Sonntag, 10. Februar, Freitag, 22. Februar, Samstag, 23. Februar, Freitag, 8. März und Sonntag, 10. März.