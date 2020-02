Empfehlung - Künstlerinnen bauen Ausstellung im Haus Westerhoff auf

Bad Bentheim Im Haus Westerhoff, Heeresstraße 8 in Bad Bentheim, werden zum Weltfrauentag am Sonntag, 8. März, 16 Uhr, Exponate von Künstlerinnen ausgestellt, die ihre „verborgenen Talente“ zeigen wollen. Am Samstag, 22. Februar, und am Sonntag, 23. Februar, werden die ersten Künstlerinnen mit dem Aufbau der Ausstellung beginnen. Auch an dem Wochenende 29. Februar und 1. März sowie am Samstag, 7. März, werden Werke für die Ausstellung im Haus Westerhoff aufgebaut. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kuenstlerinnen-bauen-ausstellung-im-haus-westerhoff-auf-344718.html