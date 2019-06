Empfehlung - Künstler Manfred Flucht bringt neuen Kalender heraus

Gildehaus Vater und Tochter sitzen am Tisch im Wohnzimmer, die kalenderfertigen Zeichnungen der Schlossanlage Clemenswerth vor sich ausgebreitet. „Dass Marie jetzt mit mir zusammen arbeitet, verdanke ich einer glücklichen Fügung“, sagt der Obergrafschafter Künstler mit zufriedener Miene. Schon vor längerer Zeit habe er sich Unterstützung bei der Gestaltung seiner Kalender gewünscht, erzählt Flucht. Nach einem abgebrochenen Praktikum in Leipzig fand seine Tochter Marie alternativ einen Praktikumsplatz in einer kleinen Schüttorfer Werbeagentur. „In Leipzig war ich nur eine billige Arbeitskraft“, begründet die 26-Jährige, die in Schüttorf den Joker zog, denn dort habe sie viel gelernt „und es hat Spaß gemacht“. Der Clemenswerther Kalender ist das erste gemeinsame Projekt des Vater-Tochter-Gespanns. Es ist eine Arbeitsbeziehung auf Distanz, denn Marie studiert angewandte Kommunikations- und Medienwissenschaft in der über 500 Kilometer entfernten Thüringer Universitätsstadt Ilmenau. Die Absprachen finden per Smartphone statt. Fluchts Kalender mit Stadtansichten und Bildern vom Bentheimer Landschwein sind inzwischen ein Begriff. Und das nicht nur in der Grafschaft, denn auch für Salzbergen, Rheine und Lingen hat er Kalender angefertigt. Auf seiner Suche nach immer neuen Motiven hat Manfred Flucht schon vor acht Jahren begonnen, in Clemenswerth zu zeichnen. Doch erst jetzt hat er die Bilder für seinen neuen Geburtstagskalender zusammengestellt. Das markante Hauptschloss ziert das Titelblatt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kuenstler-manfred-flucht-bringt-neuen-kalender-heraus-304397.html