Empfehlung - Kronkorkensammelstelle als Mülldeponie missbraucht

hd Bad Bentheim. Michael Grönefeld und Heinrich Hövelkamp sind fassungslos: Immer wieder werden verbotenerweise Fernseher, Drucker, Kühlschränke, Farbentöpfe, Papier, Glas, Plastik, Glühlampen, Leuchtstoffröhren und sogar Toilettenschüsseln an der Kronkorkensammelstelle an der Gildestraße in Bad Bentheim entsorgt. Dabei dient die Sammelaktion einem guten Zweck: Die Einnahmen sollen den Obergrafschafter Vereinen zu Gute kommen (die GN berichteten mehrfach).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kronkorkensammelstelle-als-muelldeponie-missbraucht-209977.html