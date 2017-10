Empfehlung - Kronkorkensammelplatz für die Obergrafschaft eröffnet

hd Bad Bentheim. Der Kronkorkensammelplatz an der Gildestraße in Bad Bentheim ist in der vergangenen Woche offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Gesammelt wird für den guten Zweck. Heinrich Hövelkamp und Michael Grönefeld vom Organisationsteam begrüßten neben den Sponsoren ganz besonders den 1. Stadtrat der Stadt Bad Bentheim, Heinz-Gerd Jürriens und aus Schüttorf den 1. Samtgemeinderat Gerhard Verwold. Hövelkamp zufolge wurde die Kronkorkensammelaktion nach einer Idee von Michael Grönefeld 2016 ins Leben gerufen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kronkorkensammelplatz-fuer-die-obergrafschaft-eroeffnet-211992.html