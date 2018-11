Kronkorkenaktion bringt 500 Euro für Landfrauen Westenberg

In der Schule Achterberg erfolgte in die dritte Übergabe in Höhe von 500 Euro aus der Kronkorkenaktion an den Landfrauenverein Westenberg. Die 1. Vorsitzende Annegret Aalken dankte Michael Grönefeld und Heinrich Hövelkamp, den Vertretern der Sammelstelle.