Empfehlung - Kreuzungs-Umbau fällt deutlich kleiner aus

Bad Bentheim Die Umgestaltung der Kreuzung L 39/Wilhelmstraße/Gildehauser Straße fällt wohl doch kleiner aus als zunächst geplant. Das geht aus den aktuellen Planungen hervor, die kürzlich im Bauausschuss des Bad Bentheimer Stadtrates vorgestellt worden sind. Nachdem sich die ursprüngliche Idee, an der Stelle einen Kreisverkehr zu errichten, nicht umsetzen ließ, da dieser bis zu sieben Einmündungen hätte aufnehmen müssen und Verkehrssicherheitsexperten dies als zu großes Risiko bewerteten, stand zunächst eine größere Umbaumaßnahme im Raum. Ein Teilstück der Wilhelmstraße sollte demnach nach Westen in Richtung des Baugebietes Schulte-Kolthoff verlegt werden, sodass diese dann in direkter Linie an die Gildehauser Straße und die Hilgenstiege anschließt. Auf der dann frei werdenden Fläche waren Parkplätze vorgesehen. Die L 39 hätte eine Rechtsabbiegerspur aus Richtung Gildehaus auf die Wilhelmstraße und die Wilhelmstraße eine neue Rechtsabbiegerspur in Fahrtrichtung Schüttorf erhalten. Diese Variante hätte eine Versetzung und womöglich eine komplette Erneuerung der Ampelanlage zur Folge gehabt. Alles zusammen hätte nach Angaben von Britta Kwakkel vom Bentheimer Bauamt rund 1,55 Millionen Euro gekostet – offenbar zuviel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kreuzungs-umbau-faellt-deutlich-kleiner-aus-317242.html