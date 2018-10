Empfehlung - Kostenrahmen erhöht: Hier saniert Bad Bentheim das Stadtbild

Bad Bentheim Seit 2009 ist Bad Bentheims Innenstadt Teil des Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. In einem Kostenrahmen von rund 9,34 Millionen Euro werden aktuell Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen in fünf Teilbereichen der Stadt durchgeführt. Der vorige Kostenrahmen von rund 6,11 Millionen Euro wurde dafür aufgestockt. Bürgermeister Dr. Volker Pannen verkündete auf Facebook erfreut die Genehmigung eines entsprechenden Antrages durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems. „Sofern also wie bisher jährlich weitere Fördermittel bereitgestellt werden, können wir die Bad Bentheimer Innenstadt weiter erfolgreich entwickeln“, schreibt Pannen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kostenrahmen-erhoeht-hier-saniert-bad-bentheim-das-stadtbild-259926.html