Empfehlung - Konzert mit Harfe und Gesang im Hennekens Hof

Bad Bentheim Die Harfenistin Merel Naomi und die Sängerin Tenar van Kooten Niekerk haben unter dem Titel „Au bord de l’eau“ ein Programm zusammengestellt, dass sie am 1. März im Hennekens Hof an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim präsentieren. Die Damen lassen sich vom Wasser inspirieren, wobei Merel Naomi das speziell für dieses Programm komponierte Lieblingsstück „La Source“ auf der Harfe zu Gehör bringen wird, das von der Wattenmeer-Insel Texel inspiriert wurde. Die Leichtigkeit, mit der beide Musikerinnen das Publikum ansprechen, ist ebenso überzeugend wie ihre künstlerische Leistung. Sie überwältigen das Publikum mit ihrer Musikalität. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/konzert-mit-harfe-und-gesang-im-hennekens-hof-344430.html