Empfehlung - Kommentar zur Schulneubaudiskussion: Inhalte entwickeln

Die Diskussion über einen Schulneubau für den Sekundarbereich I in Bad Bentheim wird schon seit ein paar Jahren geführt. Mal mehr, mal weniger intensiv. Im vergangenen Jahr war es vor allem Bürgermeister Dr. Volker Pannen, der sich für den Neubau und vor allem für die Einführung einer Oberschule starkgemacht hatte. Die Gelegenheit schien günstig, da sowohl an der Realschule Bad Bentheim als auch an der Grund- und Hauptschule in Gildehaus Schulleiterwechsel anstanden. Die Idee damals: Für die scheidenden Rektoren kommt ein neuer Oberschulleiter. Bis zur Fertigstellung des Neubaus sollte Gildehaus eine Art Außenstelle der neuen Oberschule sein. Weil diese Pläne mit der Mehrheitsgruppe im Stadtrat aber nicht zu machen waren – CDU und FDP sind zwar für den Bau, möchte aber die Hauptschule und die Realschule als eigenständige Einrichtungen behalten – und die Finanzlage der Stadt ein zeitnahes Umsetzen nicht erlaubte, wurden diese Pläne zunächst ad acta gelegt. Zudem hatte es Widerstände aus den Schulen gegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kommentar-zur-schulneubaudiskussion-inhalte-entwickeln-306275.html