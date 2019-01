Empfehlung - Kommentar zum Streit in Bad Bentheim: Mehr miteinander reden

Bad Bentheim Das neue Jahr hat in der Bentheimer Lokalpolitik so begonnen, wie man es nicht erwartet hätte: mit einem handfesten Streit. Noch Ende Dezember überwog in Rat und Verwaltung die Erleichterung über den gefundenen Kompromiss in der Turnhallenfrage. Mit der guten Zusammenarbeit scheint es zunächst einmal vorbei zu sein – zumindest was das Verhältnis zwischen Bürgermeister und FDP betrifft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kommentar-zum-streit-in-bad-bentheim-mehr-miteinander-reden-277157.html