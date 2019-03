Empfehlung - Kommentar zum Festival-Thema: Klarheit schaffen

Seit Ende 2017 wird in Bad Bentheim kontrovers über die Pläne des Niederländers Michel Verhoeven diskutiert. Dieser möchte an mehreren Stellen in der Burgstadt ein Festival mit Musik, Kleinkunst und kulinarischen Angeboten veranstalten. Kein wildes Rockfestival, sonder eher gediegen. Befürworter sehen darin kulturell eine große Chance für Bad Bentheim, während Kritiker Umweltschäden insbesondere am Veranstaltungsort Bentheimer Berge befürchten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kommentar-zum-festival-thema-klarheit-schaffen-286948.html