Empfehlung - Kommentar zu Schulbauplänen: Die Klarheit tut gut!

In den vergangenen zwei Jahren war es das Thema Nummer eins in der Bad Bentheimer Politik: ein Schulzentrum für den Sekundarbereich I. Es wurden Standorte gesucht und wieder verworfen, über Schulformen gestritten und Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Jetzt steht fest: Es ist kein Geld da, um das vermutlich 20 Millionen Euro teure Projekt neben allen anderen notwendigen Investitionen zu stemmen. Schade. Ein modernes Schulzentrum – ob nun als Oberschule oder als getrennte Haupt- und Realschule – wäre ein Gewinn gewesen, vor allem für die Schüler. Nun bleiben beide Schulen an ihren Standorten und man wird sehen müssen, wie man die alten Gebäude in kleinen Schritten fit für die Zukunft macht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kommentar-zu-schulbauplaenen-die-klarheit-tut-gut-319767.html