Empfehlung - Kommentar: Kritik muss gehaltvoller werden

Die sogenannte „heiße Phase“ des Landratswahlkampfes hat noch nicht einmal begonnen. Dass der 26. Mai immer näher rückt, ist jedoch schon deutlich spürbar. Besonders umtriebig zeigen sich derzeit vor allem die politischen Gegner des SPD-Kandidaten Volker Pannen in Bad Bentheim, die in jüngster Zeit mehrere kritische Pressemitteilungen verschickt haben. Vordergründig geht es um stadtpolitische Themen, nicht um den Landratswahlkampf: Eine Anfrage der Grünen an die Verwaltung zu deren Raumbedarf, die mündlich und nicht, wie gewünscht, schriftlich beantwortet worden ist. Zu Jahresbeginn hatte die Bentheimer FDP Volker Pannen heftig angegriffen und ihm eigenmächtiges Handeln und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Zuletzt wurde intensiv über das Bauvorhaben eines Investors an der Südstraße debattiert, der dort gegen den Willen der Anwohner ein Mehrfamilienhaus errichten möchte. CDU, FDP und Grüne werfen Bürgermeister Pannen vor, die rechtliche Klärung dieser Angelegenheit als Vorwand zu nehmen, um Fristen verstreichen zu lassen, damit der Investor auch ohne das Einvernehmen der Stadt bauen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kommentar-kritik-muss-gehaltvoller-werden-288196.html