Empfehlung - Kommentar: Bad Bentheim braucht klaren Schulinvestitionsplan

Bad Bentheim Der Bildungsausschuss des Rates der Stadt Bad Bentheim hat am Mittwochabend deutlich gezeigt, wie schwierig Schulplanung ist, wenn man „keinen Plan hat“. Der Widerspruch dürfte jetzt lauten: Aber wir planen doch einen neuen Schulstandort. - Das reicht eben nicht. Die Anforderungen heutzutage an das Schulsystem einer wachsenden Stadt mit all seinen Komponenten, vom Ganztagsangebot bis hin zur Inklusion, sind hoch. Punktuell neue Schulen oder gar Schulstandorte zu planen ist da lobenswert, aber zu kurz gesprungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kommentar-bad-bentheim-braucht-klaren-schulinvestitionsplan-285630.html