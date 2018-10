„Klüngelbeutel“ begeistert in Bentheim mit Kirchensatire

Der Saal im Haus der reformierten Gemeinde in Bad Bentheim war am Freitagabend voll besetzt. 150 Zuschauer wollten das kölsche Duo „Klügelbeutel“ sehen und einen Abend voller Lieder und Kirchensatire erleben. Und die Kölner begeisterten in der Burgstadt.