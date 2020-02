Klosterstraße in Bardel ab Montag gesperrt

Bardel Wie der Landkreis mitteilt, beginnt am Montag, 17. Februar, die Sanierung der Klosterstraße in Bardel. Im ersten Bauabschnitt zwischen dem Kloster Bardel und der Straße Zum Nordkamp wird die Klosterstraße voll gesperrt. Die Zufahrt der Anlieger und auch das Café „Gut Aarnink“ können in dieser Zeit nur über das niederländische Losser erfolgen. Der zweite Bauabschnitt beginnt im Anschluss und liegt zwischen der Gronauer Straße (L42) und der Straße Zum Nordkamp. In dieser Phase wird der Anliegerverkehr über den Bardeler Weg und der Straße Zum Nordkamp umgeleitet.