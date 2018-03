Klicktipp: Drogenkontrollen an der Grenze bei „Spiegel TV“

Gildehaus. Ein Fernsehteam von „Spiegel TV“ hat zwei Tage den Alltag der Bundespolizei im deutsch-niederländischen Grenzgebiet am Übergang Gildehaus gefilmt. Dabei lag der Fokus auf dem Kampf gegen Drogenschmuggel – insbesondere Cannabis. Am Sonntag lief der Beitrag in der Sendung „Spiegel TV Magazin“ im Fernsehen auf RTL. Er ist hier in der Mediathek zu sehen.

Anlass der Reportage: Seit einem Jahr können bestimmte Patienten in der Apotheke Cannabis auf Rezept bekommen. Davon sind aber nur wenige Menschen betroffen, „Kiffer“ bekommen das Rauschmittel weiterhin nur illegal. Auch daher entdeckt die Bundespolizei bei ihren Kontrollen im Grenzgebiet immer wieder Drogenschmuggler. Im Beitrag von „Spiegel TV“ werden die Fahnder im Auto von Rapper „Ufo361“ sowie bei Reisenden im Intercity am Bahnhof Bad Bentheim fündig.