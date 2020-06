„Kleine Forscher“ entdecken Geheimnisse des Wassers

Bad Bentheim Am 16. Juni stand der „Tag der kleinen Forscher 2020“ unter dem Motto „Von der Quelle bis ins Meer“. Trotz Corona ein Grund zum Feiern für die kleinen Forscher der Kita St. Johannes Bad Bentheim. Schon früh am Morgen wurde fleißig gearbeitet und „Forscherstationen“ aufgebaut. Alles war gut durchdacht. Jede der vier Gruppen mit jeweils 13 Kindern und zwei Erzieherinnen hatte einen Zeitplan, an denen sie an den Stationen experimentieren durften. So wurde der Abstand zu den anderen Gruppen gewahrt.

Ob Papierblumen im Wasser bestaunen, Schmutzwasser filtern oder mit Salzwasser experimentieren, die Kinder hatten Freude am Ausprobieren und Forschen mit dem Element Wasser. Nebenbei machten die Kinder Erfahrungen, wie Pflanzen Wasser aufnehmen, welche Eigenschaften das Meerwasser hat und vieles mehr. Zum Abschluss wurde jedes Kind ausgezeichnet und erhielt ein „Forscher-Diplom“.

„Mit Kindern die Besonderheiten des Wassers zu erforschen trägt auch zum Bewusstsein bei, wie wertvoll und schützenswert diese Ressource Wasser für uns Menschen, für Tiere und für Pflanzen ist. Forschen und Entdecken reduziert sich nicht nur auf einen Tag. In unserer alltäglichen Umgebung gibt es Phänomene zu entdecken und viele Fragen entstehen“, sagt Sabine Langner, Erzieherin, Fachkraft für naturwissenschaftliche Bildung und Trainerin des

„Haus der kleinen Forscher“.