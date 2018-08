Empfehlung - Kirchgang in Gildehaus bald ohne Stolperfallen

Gildehaus Etliche alte Sandsteine türmen sich derzeit rund um die evangelisch-reformierte Kirche und das Gemeindehaus an der Dorfstraße in Gildehaus. Viele der Steine haben teils einige hundert Jahre auf dem Buckel. Vorsichtig haben Arbeiter kleine und große Sandsteine aus dem Boden gehoben, um sie später an anderer Stelle an der Kirche wieder einzusetzen. Für die Steinmetze und Bauarbeiter ist das Schwerstarbeit, denn die Sandsteine bringen schnell einige hundert Kilogramm auf die Waage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kirchgang-in-gildehaus-bald-ohne-stolperfallen-245713.html