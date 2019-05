Kindersendung „logo!“ berichtet aus Bardel

Bardel Die ZDF-Kindernachrichtensendung „logo!“ feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums reist „logo!“ im Juni drei Wochen lang quer durch Deutschland und sendet seine Nachrichten täglich live von einem anderen Ort. Im Vorfeld konnten sich Kinder für die Tour mit ganz besonderen Themen bewerben. Schüler und Schülerinnen des Missionsgymnasiums St. Antonius-Bardel haben auf ihre Forschungs-AG aufmerksam gemacht, bei der sie sich unter anderem um Bienen kümmern. Darüber möchte die Kindersendung berichten. Deshalb kommen das TV-Team am Sonntag, 9. Juni, mit seinem mobilen „logo!“-Studio nach Bardel an das Missionsgymnasium St. Antonius, um dieses Thema im Rahmen der Live-Nachrichten-Sendung vorzustellen.

Die Sendung wird zwischen 19 Uhr 50 und 20 Uhr live ausgestrahlt. Das Rahmenprogramm beginnt allerdings schon um 18 Uhr. Schulleiter Christoph Grunewald weist daraufhin, dass wegen der angespannten Parkplatzsituation am Gymnasium eine Anreise mit dem Fahrrad empfohlen wird.