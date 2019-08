Empfehlung - Kinder schwingen den Golfschläger bei Ferienpassaktion

Bad Bentheim Anfänger wissen mit einem Golfschläger wohl nicht viel anzufangen und sind erst recht nicht in der Lage, einen Golfball gleich mehrere Hundert Meter über den Platz zu schlagen. Die elf Teilnehmer der Kinder-Ferienpass-Aktion im Golfclub „Euregio“ in Bad Bentheim hingegen haben am Donnerstag gelernt, wie sie den Ball möglichst weit befördern, welche Körperhaltung sie dafür einnehmen müssen und wie sie den Schläger richtig halten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kinder-schwingen-den-golfschlaeger-bei-ferienpassaktion-311078.html