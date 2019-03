Empfehlung - Kinder gestalten Tauben und Herzen aus Sandstein

Bardel Die eigene Erstkommunion ist für die Mädchen und Jungen der katholischen Kirchengemeinden der Obergrafschaft etwas ganz besonders: Sie dürfen zum ersten Mal an der Heiligen Messe teilnehmen – in den evangelischen Kirchen ist das vergleichbar mit dem Abendmahl. Beides soll an den Abend vor Jesus Tod erinnern, als er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kinder-gestalten-tauben-und-herzen-aus-sandstein-288582.html