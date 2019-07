Empfehlung - Kinder entdecken Züge mit der Bundespolizei

Bad Bentheim Wie schwer ist eine Lok? Was passiert, wenn man ohne Fahrschein Zug fährt, und wie sieht der Beruf einer Fahrdienstleiterin aus? In der vergangenen Woche bekamen 14 Kinder bei der Ferienpassaktion Antworten auf diese und weitere Fragen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, unter der Leitung von Peter Lupitzki, Hauptkommissar der Bundespolizei in Bad Bentheim, den Bahnhof zu erkunden und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die Ferienpassaktion unter dem Motto „Wer macht was am Bahnhof?“ wird von der Bundespolizeiinspektion schon seit 15 Jahren organisiert und durchgeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kinder-entdecken-zuege-mit-der-bundespolizei-308309.html