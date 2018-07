Empfehlung - Kinder basteln in Gildehaus kleine Solar-Mühlen

Gildehaus Sieben Kinder sitzen gespannt um einen Tisch in der Lukasmühle in Gildehaus und hören Alexander bei den Erklärungen zu den einzelnen Bauteilen und Arbeitsschritten zu. Die Teilnehmer haben sich vergangenen Samstagnachmittag getroffen, um im Rahmen einer Ferienpassaktion kleine, solarbetriebene Mühlen zu basteln. Auf den Tischen stehen schon fertige Holzfiguren und Solarmühlen, die in der Gruppe am Vormittag gebastelt wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kinder-basteln-in-gildehaus-kleine-solar-muehlen-244187.html