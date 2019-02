Empfehlung - „Kiez-Club“ unterstützt Bentheimer Flüchtlingsarbeit

Bad Bentheim. Wenn die Fußballer des FC St. Pauli Montagabend in der 2. Bundesliga den 1. FC Union Berlin zum ersten Heimspiel der Rückrunde empfangen, sind die Sympathien bei Mitarbeitern und Besuchern des Unabhängigen Jugendhauses (UJH) in Bad Bentheim klar verteilt. Das Team um Jugendhaus-Leiter Dennis Kley drückt den Hamburgern fest die Daumen. Denn in der Hinrunde waren bereits zweimal Delegationen des UJH auf Einladung des „Kiez-Clubs“ im Millerntor-Stadion zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kiez-club-unterstuetzt-bentheimer-fluechtlingsarbeit-279673.html