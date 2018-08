Empfehlung - Kein öffentlicher Abschied für Klinik-Geschäftsführer Kinast

Bad Bentheim Nach 27 Jahren an der Spitze der Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH geht Geschäftsführer Klaus Kinast mit Ablauf des Monats August in den Ruhestand. In einem offiziellen Festakt hätte Kinast am Freitagvormittag verabschiedet werden sollen. Doch der ist kurzfristig abgesagt worden. Über die Hintergründe schweigen die Beteiligten. Nach GN-Informationen soll es offene Fragen zum Arbeitsvertrag von Kinast geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kein-oeffentlicher-abschied-fuer-klinik-geschaeftsfuehrer-kinast-248224.html