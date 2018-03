Empfehlung - „Keilings“ mit zwei „Michelin-Sternen“ ausgezeichnet

Bad Bentheim. Für Lars Keiling und Gina Duesmann sind die zwei Sterne des „Guide Michelin“ für ihr Restaurant „Keilings“ das i-Tüpfelchen ihrer Arbeit. Nach der feierlichen Gala in Potsdam im November ist die Auszeichnung am Donnerstag auch im Bad Bentheimer Restaurant an der Wilhelmstraße angekommen. Als offizielle Partner des „Guide Michelin“ haben Mario Schnieders und Uwe Schüring von der Firma „Metro“ Keiling und Duesmann die begehrte Plakette mit den zwei Sternen überreicht. Schon bald soll diese Auszeichnung einen Platz in „Keilings Restaurant“ finden. Bereits 2012 durfte die erste Plakette mit einem Stern aufgehangen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/keilings-mit-zwei-michelin-sternen-ausgezeichnet-227486.html