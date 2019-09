Empfehlung - Kehrte der „Münsterlandmörder“ zum Tatort zurück?

Rheine / Bad Bentheim Es war im Sommer. Vielleicht 1985. Oder auch 1986 oder 1987. An das exakte Jahr kann sich Annette Vogelsang nicht mehr erinnern. Die Erinnerung an das Holzkreuz mit den frischen Steckblumen an dem Feldweg an der Haddorfer Straße ist aber nie verblasst. „Ich war sofort wie elektrisiert“, sagt die heute 50-Jährige, die damals in der Ausbildung war. „In Erinnerung an die Ermordung von Erika Kunze“ hatte jemand auf das Kreuz geschrieben. „Statt wie geplant zum Schwimmen an den Haddorfer Seen habe ich mit meinem Rad sofort eine Kehrtwende zurück zum elterlichen Hof gemacht. Meine Eltern haben dann die Polizei gerufen“, erzählt die Bad Bentheimerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kehrte-der-muensterlandmoerder-zum-tatort-zurueck-318204.html