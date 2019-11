Kaum noch Platz im Gildehauser Hochzeitswald

Am Sonnabend haben sechs Paare ihren Baum in den Hochzeitswald in Gildehaus gepflanzt. Auch vom Regen ließen sie sich nicht abhalten. Nun ist aber nur noch Platz für drei weitere Bäume, ein neuer Hochzeitswald ist allerdings schon geplant.