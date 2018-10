Empfehlung - Katze in Bentheimer Baum: Wann kostet ein Feuerwehreinsatz?

Bad Bentheim Drei, möglicherweise auch vier Tage lang harrte die Katze in knapp 20 Meter Höhe aus. Was das Tier in die Baumwipfel trieb, es wird wohl ein Rätsel bleiben. Lautes Miauen hatte die Anwohner der Straße Rehwinkel in Bad Bentheim am Wochenende aufgeschreckt. Nach einer zweistündigen Suchaktion entdeckten sie die schwarz-graue Katze in dem kleinen Wäldchen in ihrer Straße. Das offenbar herrenlose Kätzchen war dort zwar etliche Meter hinauf geklettert, nur herunter wagte es sich zunächst nicht. Die besorgten Anwohner riefen die Feuerwehr. Womit sie nicht rechneten: der Einsatz könnte über 1000 Euro kosten, hieß es aus der Leitstelle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/katze-in-bentheimer-baum-wann-kostet-ein-feuerwehreinsatz-260089.html