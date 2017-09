Empfehlung - Katholiken spenden 90.000 Euro für ihre Kirche

Bad Bentheim. Große Gerüste stehen in der Pfarrkirche in Bad Bentheim. Die Altäre sind mit weißer Folie abgedeckt und auf dem Boden liegt Malerplane. An den Wänden deuten Quadrate in unterschiedlichen Farben Ideen für die farbliche Gestaltung des Innenraums d an. Seit Mai wird gewerkelt. Im Moment wird die Decke des Gotteshauses im Zuge der Innensanierung gestrichen. Zuvor wurde bereits neu verputzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/katholiken-spenden-90000-euro-fuer-ihre-kirche-208322.html