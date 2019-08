Empfehlung - Katastrophenübung: Im Ernstfall klappt der Notruf in die USA

Bad Bentheim „Dies ist eine Übung. Übung. Übung“, spricht Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen mit ruhiger Stimme in ein Handfunkgerät. „Für einen Notfall üben wir heute in Bad Bentheim. Im Notfall würden wir auf diese Art und Weise auch von weit her Hilfe anfordern“, fährt er fort. Über 5000 Kilometer entfernt in Mason im US-Bundesstaat New Hampshire sitzt „Matt“ alias „KC1XX“, das Rufzeichen des Amerikaners, und hört gespannt zu – so wie wahrscheinlich zahlreiche weitere Funker aus der ganzen Welt. Pannens Worte werden von Amateurfunkern der „Deutsch Niederländischen Amateurfunk Tage“ (DNAT) auf dem Campingplatz „Am Badepark“ über eine weltweite Notruffrequenz über den Atlantik geschickt. Die Stadt Bad Bentheim probt den Ernstfall, mit einem Notruf nach Übersee sowie einem simulierten Stromausfall, wie er im Juli den New Yorker Stadtteil Manhattan lahmlegte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/katastrophenuebung-im-ernstfall-klappt-der-notruf-in-die-usa-314767.html