Empfehlung - Kampf gegen Schädlinge: Ostmühle wird zum „Umluftbackofen“

Gildehaus Eine routinemäßige Inspektion des Cloppenburger Monumentendienstes brachte es an den Tag: Das tragende Gebälk der Gildehauser Ostmühle ist vom Keller bis zum Obergeschoss vom „Bunten Nagekäfer“ befallen. An den mächtigen tragenden Eichenbalken ist der Befall zumindest an einigen Stellen bereits so weit fortgeschritten, dass dringend Abhilfe nötig ist, um die Statik der Mühle nicht zu gefährden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kampf-gegen-schaedlinge-ostmuehle-wird-zum-umluftbackofen-263867.html