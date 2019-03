Empfehlung - Kammerchor inszeniert Meisterwerke Mozarts eindrucksvoll

Gildehaus Die zwei Werke Mozarts „Konzert in A-Dur KV 622 für Klarinette und Orchester“ und „Requiem in d-Moll KV 626“ schrieb der Komponist in seinem Todesjahr – sie zählen zu seinen beeindruckendsten Kompositionen. Der Kammerchor Gildehaus inszenierte gemeinsam mit dem Kourion Orchester Münster die beiden Spätwerke in einem ergreifenden Konzert am vergangenen Sonntag in der voll besetzten evangelisch-reformierten Kirche in Gildehaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kammerchor-inszeniert-meisterwerke-mozarts-eindrucksvoll-288605.html