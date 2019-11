Empfehlung - Kammerchor „Canteklaer“ singt in Gildehaus

Gildehaus „Canteklaer“ wirkt in dieser Konzertreihe zusammen mit dem Pianisten Gerard van Kempen. Auf dem Programm stehen bei dem Auftritt in Gildehaus Werke englischer Komponisten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Gesungen werden bekannte Werke wie „Five Flower Songs“ von Benjamin Britten, „Lux Aeterna“ von Edward Elgar sowie das relativ unbekannte „The Passing Of The Year“ von Jonathan Dove. Auch werden die auf Folk-Songs basierten Werke „My Sweetheart’s Like Venus“ von Gustav Holst und „The Sailor And The Young Nancy“ von E.J. Moeran gesungen. Als Intermezzo gibt es Klaviermusik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kammerchor-canteklaer-singt-in-gildehaus-327926.html