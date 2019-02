Empfehlung - Junger Autofahrer rettet sich aus brennendem Fahrzeug

Bad Bentheim Der Skoda Fabia eines 22 Jahre alten Mannes ist am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Der junge Mann aus Lingen war auf der Autobahn 30 in Richtung Schüttorfer Kreuz unterwegs, als er in Höhe Bad Bentheim das Feuer im Motorraum entdeckte. Er konnte noch rechtzeitig stoppen und sich selbst sowie persönliche Unterlagen in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug vollständig ausbrannte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/junger-autofahrer-rettet-sich-aus-brennendem-fahrzeug-280453.html