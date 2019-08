Junge Ergotherapeuten sehen neuen Aufgaben entgegen

Bad Bentheim „Wir freuen uns für unsere Teilnehmer und gratulieren zum Abschluss. Hervorzuheben ist auch die besondere Leistung unserer Jahrgangsbesten Marina Jaworski“, beglückwünscht der stellvertretende Schulleiter Frank Aumann die Absolventen. Während die meisten nun direkt in eine Anstellung wechseln, entscheiden sich einige für ein weiterführendes Studium.

Stellenknappheit gibt es jedenfalls nicht – Ergotherapeuten sind bundesweit gefragte Fachkräfte. Aus diesem Grund hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung eine neue Förderrichtlinie verabschiedet, die es ermöglicht, die Ergotherapie-Ausbildung ab August kostenbefreit anzubieten.

Vorab können sich Interessierte über die Ausbildung an Infotagen oder durch einen unverbindlichen Schnuppertag an der Schule informieren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 05922 5010, per E-Mail an ergo.bentheim.fs@srh.de sowie auf www.die-fachschulen.de.