Empfehlung - Junge Bildhauer zeigen ihre Arbeiten im Sandsteinmuseum

Bad Bentheim Am kommenden Sonntag, 19. August, eröffnet das Sandsteinmuseum eine Ausstellung der besonderen Art: Im Rahmen einer Ferienpassaktion haben Kinder an einem kleinen Bildhauer-Kursus zum Thema „Gestalte deinen eigenen Stein“ in Schlüters Kuhle teilgenommen. Die Betreuung hatten Ruth Koch, Elisabeth vor der Straße und Swenna Kleve übernommen. Die Ergebnisse werden nun im Bad Bentheimer Sandsteinmuseum ausgestellt und sind bis zum 22. September zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/junge-bildhauer-zeigen-ihre-arbeiten-im-sandsteinmuseum-246512.html