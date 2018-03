Empfehlung - Jugendliche spielen Kommunalpolitik

Bad Bentheim. Politik ist langweilig und nur was für Erwachsene? Mitnichten! Dass auch junge Menschen etwas bewegen können, haben jüngst die Jugendlichen aus vier Bad Bentheimer Schulen erlebt: Beim Projekt „Pimp Your Town“ schlüpften sie in die Rollen von Ratsmitgliedern und traten in den Austausch mit „echten“ Politikern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/jugendliche-spielen-kommunalpolitik-229304.html