Empfehlung - Jugendhaus erhält 28.000 Euro

joBad Bentheim. Das Unabhängige Jugendhaus in Bad Bentheim kann sich über eine Förderung des Landes Niedersachsen in Höhe von 28.000 Euro freuen. Das hat der Grafschafter Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers (CDU) am Donnerstag per Pressemitteilung verkündet. Das Geld stammt aus einem Topf für kleine Kultureinrichtungen in Niedersachsen und soll publikumswirksame Modernisierungsmaßnahmen fördern. Das Programm soll insbesondere die ehrenamtlichen Kultureinrichtungen in der Fläche stärken, heißt es in der Mitteilung des Landtagsabgeordneten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/jugendhaus-erhaelt-28000-euro-202470.html