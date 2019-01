Jugendfeuerwehr Bad Bentheim wählt neues Führungsduo

Bad Bentheim Sebastian Fischer ist auf der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Bad Bentheim zum neuen Jugendfeuerwehrwart und Marcel Teichert zu seinem Stellvertreter gewählt worden. Der amtierende Jugendfeuerwehrwart Michael Trapp hatte sich nicht zu einer erneuten Wahl aufgestellt. Ihm wurde für seine sechsjährige erfolgreiche Tätigkeit gedankt und ein Präsent überreicht.

Laut dem Jahresbericht von Michael Trapp besteht die Jugendfeuerwehr Bad Bentheim aktuell aus 24 aktiven Mitgliedern sowie zwölf Betreuern. Anfang 2018 wechselten zwei Jugendliche in die aktive Wehr, fünf Jugendliche haben die Jugendfeuerwehr durch Austritt verlassen, jedoch konnte man erfreulicher Weise drei Neuaufnahmen verzeichnen. Insgesamt wurden 61 Gruppenstunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 41 Gruppenstunden allgemeine Jugendarbeit geleistet. Im vergangenen Jahr haben vier Jugendliche die Jugendflamme 1, zehn Jugendliche die Jugendflamme 2 und sieben Jugendliche die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr erhalten. Die Betreuer der Jugendfeuerwehr haben, zusätzlich zu ihrem aktiven Dienst, 392 Stunden für die Jugendfeuerwehr geleistet. Wie in jedem Jahr beteiligte man sich an zahlreichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel am „Tag der sauberen Landschaft“.

Der jährliche Preis „Jugendfeuerwehrmann des Jahres“ für besondere Dienstbeteiligung ging, wie auch schon 2016, an Ryan Lenz. Dieses hatte in der Chronik der Jugendfeuerwehr Bad Bentheim noch kein Jugendfeuerwehrmitglied geschafft. Mit Luca Beckhaus und Finn Immink wurden zwei Mitglieder in die aktive Einsatzabteilung verabschiedet. Da noch weitere vier Mitglieder im Laufe des Jahres übertreten werden, sucht die Jugendfeuerwehr Bad Bentheim Nachwuchs. Interessierte ab zehn Jahren können sich beim neuen Jugendfeuerwehrwart Sebastian Fischer unter Telefon 05922 769940 melden oder bei den alle zwei Wochen donnerstags – nächster Termin ist der 14. Februar – stattfindenden Übungsdiensten vorbeikommen.

In ihren Grußworten bedankten sich Ordnungsamtsleiter Heinz Gerd Bökenfeld, Stadtbrandmeister Wilfried Baltruschat, Ortsbrandmeister Martin Nyenhuis sowie der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart und Stadtjugendfeuerwehrwart für die hervorragende Jugendarbeit und die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Außerdem wurden bei der Jahreshauptversammlung die Mitglieder Moritz Lohrberg, Fabian Masala, Eef Van der Leeuw und Finn-Luca Wolterink durch Ortsbrandmeister Martin Nyenhuis und Jugendfeuerwehrwart Michael Trapp mit der Jugendflamme 1 ausgezeichnet.

Die Jugendflamme 1 ist ein Ausbildungsnachweis in Form eines Abzeichens für Jugendfeuerwehrmitglieder und wird in drei Stufen unterteilt. Bei der Abnahme der Jugendflamme 1 mussten die Jugendfeuerwehrmitglieder die Zusammensetzung des Notrufes, die Anfertigung von Knoten oder Stichen, die Durchführung der stabilen Seitenlage und das Auffinden eines Hydranten erfolgreich umsetzen.