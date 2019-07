Empfehlung - „Jobkarussell“ organisiert Bewerbungshilfen für Flüchtlinge

Bad Bentheim/Gildehaus Dabei besuchen Migrantinnen und Migranten in Kleingruppen die jeweiligen Firmenstandorte, um vor Ort Einblicke in die Arbeitsprozesse zu erhalten. Ins Leben gerufen wurde die Aktion durch James Ion, Koordinator für Flüchtlingsbegleitung am Unabhängigen Jugendhaus Bad Bentheim, sowie Miriam Brink von der Migrationsarbeit des evangelisch-reformierten Diakonischen Werks Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/jobkarussell-organisiert-bewerbungshilfen-fuer-fluechtlinge-306850.html