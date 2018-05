Empfehlung - Jim Knopf verzaubert das Bentheimer Publikum

Bad Bentheim. Ein übel gelaunter, fauchender Drache, ein Scheinriese, der alles andere als unheimlich ist und eine schwimmende Lokomotive, dazu Lieder, die ins Ohr gehen, witzige Gags, eine Bilderbuchkulisse und ein bunter Kostümreigen: Das Musical von Christian Berg (Musik: Konstantin Wecker) nach dem Buch von Michael Ende und mit Gudrun H. Lelek als Regisseurin strotzt vor originellen Einfällen und lässt keine Langeweile aufkommen. Mit flottem Mundwerk führte der Erzähler (Kompliment an Birgitta Dietz, die außerdem König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte verkörperte) in die Geschichte ein und beschreibt die Ankunft von Jim Knopf (temperamentvoll: Tina Rosenski) auf der Insel Lummerland. Die ist sehr klein und schon bald befürchtet der König, dass seinen Bürgern Platznot drohen könnte. Er beschließt, dass die Lokomotive von Lukas dem Lokomotivführer (Martin Holtmann) sein Reich verlassen muss. Natürlich will Lukas seine Emma nicht im Stich lassen. Als Jim das erfährt, drängt er darauf, seinen großen Freund zu begleiten. Hier beginnt das eigentliche Spiel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/jim-knopf-verzaubert-das-bentheimer-publikum-236808.html