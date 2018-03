Empfehlung - „Jeder muss seinen Beitrag leisten“

sh Bad Bentheim. Großer Andrang in der Katharinenkirche auf der Burg Bentheim: Die Kreisgruppe Grafschaft Bentheim/Emsland des deutschen Reservistenverbands hatte zum Jahresempfang geladen. Flugzeuge und Hubschrauber, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht mehr tauchen dürfen und zu wenige und veraltete Panzer – Kritik am Zustand der Bundeswehr ist immer wieder den Medien zu entnehmen und kommt auch aus den eigenen Reihen, und dennoch werden die deutschen Streitkräfte weiter mit umfänglichen Aufgaben belegt. Das konstatiert Thomas Landwehr als Vorsitzender der Kreisgruppe in seiner Ansprache zum Jahresempfang des Vereins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/jeder-muss-seinen-beitrag-leisten-229626.html