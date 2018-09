Jazzsängerin Romy Camerun singt in Bentheim

Bad Bentheim Am Sonnabend, 22. September, gibt es ein besonderes Konzert bei der 32. Ausgabe von Sickings Jazzlounge: „Mit Romy Camerun kommt eine der besten Jazzsängerinnen Deutschlands, wenn nicht Europas nach Bad Bentheim“, kündigen die Veranstalter an. Die „leidenschaftliche und vielseitige Musikerin“ blickt mittlerweile auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurück und ist international als herausragende Jazzsängerin bekannt. „Die charismatische Künstlerin versteht es, ihr Publikum in den Bann zu ziehen und für ihr musikalisches Programm zu begeistern“, heißt es weiter. Von der FAZ wurde sie bereits mit Ella Fitzgerald und Billie Holiday verglichen.

Ihr Weg führte sie bisher in die USA, Niederlanden, Schweiz, nach Griechenland, Italien, Bosnien und die Türkei. Dabei arbeitete sie mit Jazzgrößen wie Clark Terry, Bob Lanese, Ack van Royen, Peter Herbolzheimer, den Big-Bands des HR, NDR und WDR und vielen anderen zusammen. Heute lebt sie in Bremen und unterrichtet an den Hochschulen in Hannover, Essen und Osnabrück.

Ihr zur Seite stehen in Bad Bentheim neben dem Gastgeber, dem Ochtruper Vibrafonisten Altfrid M. Sicking, der in der Nähe Bremens wohnende und ebenfalls international tätige Joe Dinkelbach am Klavier sowie die in Bad Bentheim schon bestens bekannten Ingo Senst am Kontrabass und Ben Bönniger am Schlagzeug.

„Wer sich für vokalen Jazz, Scat-Gesang und Improvisation auf höchstem Niveau begeistern kann, sollte dieses Konzert nicht verpassen“, laden die Veranstalter alle Interessierten ein.

Romy Camerun ist zu sehen und hören am Sonnabend, 22. September, im „Treff 10“, Kirchstraße 10 in Bad Bentheim. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt. Karten sind im Vorverkauf auf der Internetseite www.reservix.de (Sickings Jazzlounge) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 14 Euro beziehungsweise 7 Euro (eventuell zuzüglich Systemgebühren) sowie an der Abendkasse zu 16 Euro beziehungsweise 8 Euro erhältlich.