Jan Stroers zum Grafschafter Ehrenamtshelden gewählt

Gildehaus Wieder hat die Grafschafter Ehrenamtsakademie einen Grafschafter Ehrenamtshelden überrascht. Vor Kurzem wurde Jan Stroers von der DRK Ortsgruppe Gildehaus vor dem gemeinsamen Kloatscheeten unerwartet herzlich begrüßt. Die Anwesenden versammelten sich in der Fahrzeughalle des DRK Gebäudes und wartete dort auf Jan. Als dieser die Halle betrat, wusste er nicht so recht, was passierte. Tobias Hard vom DRK bedankte sich herzlich bei Jan für sein ehrenamtliches Engagement. Neben jahrzehntelanger Aktivität in der Bereitschaft und im Arbeitskreis Soziales ist sein Projekt „Altkleidersammlung“ besonders hervorzuheben. Mehrmals in der Woche entleert er „seine Sammelbehälter“ und hält engen Kontakt zu dem Verwertungsunternehmen. So konnte der Ortsverein in den letzten sieben Jahren, ergänzend durch die Altkleidersammlungen, Einnahmen von über 88.000 Euro aus dieser Aktivität erzielen. Nebenher mäht er im Sommer wöchentlich den 1500 Quadratmeter großen Rasen, pflegt die Grünanlagen und Wegeflächen des Ortsvereins und schneidet unsere über 200 Meter lange Buchenhecke. Wie in vielen Vereinen fiel die Wahl einer einzigen Peron sehr schwer. „Wir haben in unserem Verein noch weitere solcher „Kaliber“, die auch vorgeschlagen werden könnten“, so Dr. Susanne Veenker, die die Nominierung in Absprache mit dem Vorstand einreichte.

Wer einen Grafschafter Vereinshelden überraschen möchte, kann sich an folgende Adresse wenden: Grafschafter Ehrenamtsakademie, Am Sportpark 9a (ehemals Wehrmaate 30a), 48531 Nordhorn, Telefon 05921 85373-17, E-Mail info@grafschafter-ehrenamtsakademie.de, angefragt werden.